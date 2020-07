इंसानियत आज भी लोगों में जिंदा है। इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला एक वीडियो में, जहां एक महिला ने नेत्रहीन शख्स की मदद कर मिसाल पेश की है। महिला की इस बहादुरी को बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख और आईपीएस अफसर विजय कुमार ने भी सलाम किया है...

नेशनल डेस्क: इंसानियत आज भी लोगों में जिंदा है। इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला एक वीडियो में, जहां एक महिला ने नेत्रहीन शख्स की मदद कर मिसाल पेश की है। महिला की इस बहादुरी को बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख और आईपीएस अफसर विजय कुमार ने भी सलाम किया है।

she made this world a better place to live.kindness is beautiful!😍



உலகம் அன்பான மனிதர்களால் அழகாகிறது#kindness #love pic.twitter.com/B2Nea2wKQ4