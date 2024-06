X प्लेटफॉर्म पर एडल्ट कंटेंट को मिली मंजूरी, क्या भारत में बैन होगा यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म?

नेशनल डेस्क: हाल ही में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) ने अपनी पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए एडल्ट या पोर्न कंटेंट की पोस्टिंग को मंजूरी दे दी है। एलॉन मस्क खुद दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खास तौर पर Instagram पर न्यूडिटी प्रमोट करने का आरोप लगाते रहे हैं। इस मंजूरी के मिलने के बाद अब ये देखना होगा कि ये कंटेंट किसे दिखेंगे और किसे नहीं। इस नए बदलाव को लेकर कंपनी की तरफ से कई गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं। इस निर्णय के बाद, यह सवाल उठता है कि क्या भारत में X को बैन किया जाएगा, क्योंकि भारत में पॉर्न वेबसाइट्स पर पहले से ही प्रतिबंध है।



X की नई पॉलिसी क्या कहती है?

X ने अपनी पॉलिसी में स्पष्ट किया है कि यूजर्स, जब तक सर्वसम्मति से बनाया और डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो, सेक्सुअल थीम्स पर कंटेंट क्रिएट, डिस्ट्रीब्यूट और कंज्यूम कर सकते हैं। कंपनी का मानना है कि सेक्सुअल एक्सप्रेशन एक वैध आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन हो सकता है। कंपनी ने यह भी कहा कि वे कम उम्र के यूजर्स को इस तरह के पोस्ट्स से बचाएंगे और ऐसे कंटेंट को सेंसिटिव मार्क किया जाएगा। जो यूजर्स अपनी उम्र को वेरिफाई नहीं कर पाएंगे, उन्हें इस तरह के कंटेंट का एक्सेस नहीं मिलेगा।







भारत में X पर बैन की संभावना

भारत में पॉर्न साइट्स पर प्रतिबंध है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या X को भी बैन किया जाएगा। हालांकि, X एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसे सीधे तौर पर पॉर्न साइट की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। इसलिए, फिलहाल इसे बैन करने की कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। लेकिन, भविष्य में इस प्लेटफॉर्म पर एडल्ट कंटेंट को लेकर कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ऐसे कंटेंट मौजूद होते हैं, लेकिन उन्होंने इसे सीधे तौर पर मंजूरी नहीं दी है. ऐसे कंटेंट्स को रिपोर्ट करने पर रिमूव कर लिया जाता है।



ट्रेंडिंग हैशटैग और भारतीय यूजर्स की प्रतिक्रिया

पिछले हफ्ते, भारत में एक न्यूडिटी से जुड़ा हैशटैग ट्रेंड में आया था, जिसने देशभर में सुर्खियां बटोरीं। जिस दिन भारत में आम चुनाव का Exit Poll आया उस दिन सुबह से कई घंटे तक X पर न्यूडिटी वाला वर्ड ट्रेंड करता रहा। इतना नहीं, न्यूडिटी वाले इस वर्ड के लगभग 40 लाख हैशटैग्स भी यूज किए गए। हालांकि, जब इस हैशटैग पर क्लिक किया गया, तो केवल एक अश्लील अकाउंट सामने आया, जो वेरिफाइड भी था। लेटेस्ट पोस्ट पर क्लिक करते ही लगातार अश्लील हैशटैग के साथ कॉन्टेंट दिखते रहे। घंटों तक भारत में ये अकाउंट टॉप ट्रेंड बना रहा, जिसे बाद में हटा लिया गया। हालांकि, ये अकाउंट अभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, जिस पर तमाम एडल्ट कंटेंट मौजूद है। यह घटना भारतीय यूजर्स के बीच चर्चा का विषय बनी रही, जिससे यह पता चलता है कि X पर एडल्ट कंटेंट को लेकर यूजर्स में कितनी जागरूकता और चिंता है।



We have launched Adult Content and Violent Content policies to bring more clarity of our Rules and transparency into enforcement of these areas. These policies replace our former Sensitive Media and Violent Speech policies - but what we enforce against hasn’t changed.



