बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, पीएम बोले- ट्रांसजेंडर को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा

नेशनल डेस्क: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आज राष्ट्रीय राजधानी में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। पीएम मोदी ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद कहा, ‘‘आज बहुत ही शुभ दिन है। देश के कई राज्यों में इस समय नववर्ष का उत्साह है। आज नवरात्रि के छठे दिन हम सभी मां कात्यायनी की पूजा करते हैं और मां कात्यायनी अपनी दोनों भुजाओं में कमल धारण किए हुए हैं। ये संयोग भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है।''





संकल्प पत्र के जारी होने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘‘भाजपा ने ‘मेनिफेस्टो' की सुचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के चार मजबूत स्तंभ - युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब और किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा ‘फोकस' सम्मानपूर्वक और गुणवत्तापूर्ण जीवन पर और निवेश से नौकरी पर है।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी का संकल्प पत्र बाबा साहेब आंबेडकर की जयंती के दिन जारी किया गया है।

#WATCH | On the release of party's election manifesto - 'Sankalp Patra' for Lok Sabha polls, PM Narendra Modi says, "The entire country waits for the BJP's 'Sankalp Patra'. There is a big reason behind it as in the last 10 years, the BJP has implemented every point of its… pic.twitter.com/BIPDnNtS0D — ANI (@ANI) April 14, 2024