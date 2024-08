विनेश फोगाट की पेरिस ओलंपिक से अयोग्यता पर BJP सांसद करण भूषण सिंह ने दिया बड़ा बयान

नेशनल डेस्क : पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने पर BJP नेता बृजभूषण शरण सिंह के बेटे और कैसरगंज से सांसद करण भूषण सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना को एक गंभीर क्षति बताया है। उन्होंने कहा कि फेडरेशन इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेगा और यह देखने का प्रयास करेगा कि क्या इस अयोग्यता के खिलाफ अपील की जा सकती है। करण भूषण सिंह, जो भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं, ने यह भी संकेत दिया कि फेडरेशन इस अयोग्यता के खिलाफ उचित कानूनी उपाय कर सकता है।

विनेश फोगाट और बृजभूषण शरण सिंह विवाद

विनेश फोगाट और अन्य महिला पहलवानों ने पूर्व भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। इस विवाद के चलते विनेश ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन भी किया था। बीजेपी ने इस साल लोकसभा चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था, जिन्होंने चुनाव में सफलता प्राप्त की थी।

#WATCH | Delhi: On Indian wrestler Vinesh Phogat's disqualification from #ParisOlympics2024, BJP MP Karan Bhushan Singh says, "It is a loss for the country. The Federation will take this into consideration and see what can be done" pic.twitter.com/lSntbFF3kv — ANI (@ANI) August 7, 2024