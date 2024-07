'शिंजो आबे मारे गए, ट्रंप की हत्या का प्रयास हुआ', PM के लिए मौत-हिंसा जैसे शब्दों को लेकर BJP ने राहुल गांधी को घेरा

नेशनल डेस्क: भाजपा ने गुरुवार को कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अक्सर हिंसा भड़काने वाली टिप्पणियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने के लिए भाषणों में 'मौत' और 'हिंसा' जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के लेख का हवाला देते हुए कहा कि अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बयानबाजी कभी-कभी हिंसा भड़काती है। उन्होंने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हत्या के प्रयास का भी जिक्र किया।



भाजपा सांसद एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, आप जानते हैं कि 1-1.5 साल पहले जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की एक राजनीतिक कार्यक्रम में हत्या कर दी गई थी। कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हत्या का प्रयास किया गया था और वह इसमें बाल-बाल बचे थे। उन्होंने (सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी) कहा कि हिंसा और हत्या को भड़काने वाली ऐसी प्रवृत्तियां ऐसे बयानों से प्रेरित होती हैं, जिनमें राजनीतिक दल अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए 'हिंसा' और 'हत्या' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते हैं।



