चीन पर शिकंजाः दक्षिण चीन सागर में कनाडा करेगा नौसेना तैनात, फिलीपींस ने भी दी ड्रैगन को चेतवनी

इंटरनेशनल डेस्कः कनाडा ने हाल ही में संकेत दिया है कि वह अमेरिका की इंडो-पैसिफिक रक्षा पहल में शामिल होगा और फिलीपींस तथा ताइवान के साथ चीन के बढ़ते तनाव के बीच दक्षिण चीन सागर में युद्धपोत तैनात करेगा। यह खबर ताइवान जलडमरूमध्य में तनाव बढ़ने की खबरों के तुरंत बाद आई है, जिसमें चीनी सैन्य जहाजों का पीछा किया गया और फिलीपींस को अमेरिकी मिसाइलें दी गईं, जिनमें चीन के पार हमले करने की क्षमता है।

🇨🇦🇨🇳 CANADA TO DEPLOY NAVY TO SOUTH CHINA SEA



Canada just indicated it will be joining the U.S. Indo-Pacific defence initiative and deploying warships to the South China Sea as Chinese tensions with the Philippines and Taiwan escalate.



