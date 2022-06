उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की घोषणा के बाद BJP खेमे में जश्न शुरू, पार्टी नेताओं ने फडणवीस को दी बधाई

मुंबईः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई विधायक और वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुंबई स्थित आवास पर एकत्रित हुए।



शिवसेना के नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार के गिरने पर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल समेत भाजपा के कई नेताओं ने एक-दूसरे को बधाई दी। उनमें से कई ने कहा कि फडणवीस जल्द ही राज्य की कमान संभालेंगे।

#WATCH | Maharashtra: BJP leaders at a hotel in Mumbai during a legislative meeting cheering slogans in favour of Former CM & BJP leader Devendra Fadnavis pic.twitter.com/Os2lAPiZX5