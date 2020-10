कोरोना महामारी के कारण देश की जीडीपी में आई बड़ी गिरावट को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। इस बीच केंद्र सरकार आम जनता को राहत देने के लिए एक और प्रोत्साहन पैकेज ला सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह की पुस्तक के विमोचन पर कहा कि हमने...

नई दिल्लीः कोरोना महामारी के कारण देश की जीडीपी में आई बड़ी गिरावट को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। इस बीच केंद्र सरकार आम जनता को राहत देने के लिए एक और प्रोत्साहन पैकेज ला सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह की पुस्तक के विमोचन पर कहा कि हमने एक और प्रोत्साहन पैकेज के दरवाजे बंद नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि हमने अब जीडीपी गिरावट पर आकलन शुरू कर दिया है, हमें कुछ इनपुट मिले हैं। हमें जनता के सामने या संसद में मूल्याकंन के साथ आना होगा।

We have now started doing some kind of assessment on GDP contraction, we have got some input. We will have to come up with the assessment, whether in parliament or in public: Finance Minister Nirmala Sitharaman https://t.co/S1jAs29LnH