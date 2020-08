चंद्रयान-2 ने चंद्रमा की तस्वीरें कैद की हैं और उसके एक क्रेटर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। एक बयान में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री...

नई दिल्लीः चंद्रयान-2 ने चंद्रमा की तस्वीरें कैद की हैं और उसके एक क्रेटर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। एक बयान में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई।

#ISRO has sought to pay tribute to the Father of India’s Space Program, Dr Vikram Sarabhai by announcing that Chandrayaan 2 orbiter has captured Moon images of “Sarabhai" Crater. The Birth Centenary year of Dr Sarabhai concluded on 12th August. pic.twitter.com/Tk5pZVW1ig