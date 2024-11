कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड के लिए नियुक्त किए पर्यवेक्षक, इन नेताओं को मिली जिम्मेदारी

नेशनल डेस्क: कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की मतगणना के बाद पैदा होने वाली किसी भी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को अपने छह नेताओं को पर्यवेक्षक नियुक्त किया। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर को महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।



कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर, तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और भारतीय युवा कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को झारखंड के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पर्यवेक्षक बनाया गया है। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान हुआ, जबकि झारखंड में दो चरणों में चुनाव कराए गए। झारखंड में पहले चरण में 43 सीट पर 13 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ था, जबकि 20 नवंबर को दूसरे और अंतिम चरण में 38 सीट पर चुनाव कराए गए थे। दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवंबर को होगी।

Congress chief Mallikarjun Kharge has deputed party leaders Ashok Gehlot, Bhupesh Baghel and Dr G. Parameshwara as AICC observers to Maharahstra and Tariq Anwar, Mallu Bhatti Vikramarka and Krishna Allavuru as AICC observers to Jharkhand, to oversee the post-election scenario — ANI (@ANI) November 22, 2024