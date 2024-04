'कुछ सालों में डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगी कांग्रेस', राजनाथ सिंह का जोरदार हमला

नेशनल डेस्क: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को दावा किया कि कांग्रेस कुछ सालों में डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व अध्यक्ष सिंह ने कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी को टेलीविजन के रियल्टी शो 'बिग बॉस' के घर में होने वाली लड़ाई से तुलना करते हुए कहा कि पार्टी के नेता रोजाना एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं ।



'डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगी कांग्रेस'

उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस से नेताओं का बाहर निकलना जारी है। एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और भाजपा में शामिल हो रहे हैं। मुझे डर है कि आज से कुछ सालों में कांग्रेस डायनासोर की तरह विलुप्त न हो जाए।''

#WATCH | Champawat, Uttarakhand: On Congress party, Defence Minister Rajnath Singh says, "...Congress is getting vanished. These children must have heard of dinosaurs, have you? Have you seen dinosaurs? In a way, dinosaurs have completely disappeared from the earth, similarly,… pic.twitter.com/ZyeZ9DoVz1 — ANI (@ANI) April 12, 2024