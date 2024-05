तेज रफ्तार से बंगाल की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान रेमल, पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक मचाएगा गदर

नेशनल डेस्कः बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनी निम्न दबाव प्रणाली चक्रवाती तूफान 'रेमल' में तब्दील हो गया है और इसके रविवार आधी रात को पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप तथा बांग्लादेश के खेपुपारा के बीच समुद्र तट से टकराने की आशंका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी। इस मानसून पूर्व सीजन में बंगाल की खाड़ी में यह पहला चक्रवाती तूफान है।



भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा शनिवार शाम 7:50 बजे जारी ताजा जानकारी के मुताबिक पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरा दबाव चक्रवाती तूफान 'रेमल' में तब्दील हो गया और खेपुपारा से लगभग 360 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपूर्व और सागर द्वीप से 350 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपूर्व में केंद्रित है।



मॉनसून से पहले इस मौसम में बंगाल की खाड़ी में यह पहला चक्रवात है। हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवात के नामकरण प्रणाली के अनुसार, इस तूफान का नाम ‘रेमल’ रखा गया है। ओमान द्वारा रेमल नाम दिया गया यह चक्रवात, उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण परंपरा के बाद, इस प्री-मानसून सीज़न में बंगाल की खाड़ी में पहली चक्रवाती गतिविधि को चिह्नित करता है।



IMD ने एक बयान में कहा कि चक्रवात रेमल रविवार आधी रात के आसपास बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल तटों के बीच से गुजर सकता है और एक गंभीर चक्रवाती तूफान (SCS) बन सकता है। IMD ने X पर पोस्ट करते हुए कहा 'पूर्वी मध्य बीओबी पर दबाव सागर द्वीप (WB) के 380 किमी दक्षिण पूर्व और खेपुपारा (बांग्लादेश) के 490 किमी दक्षिण में उसी क्षेत्र में गहरे अवसाद में बदल गया। 25 तारीख की शाम तक एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा और SCS के रूप में 26 की आधी रात के आसपास बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल तटों के बीच से गुजरेगा।

Deep Depression intensified into a Cyclonic Storm “Remal” (pronounced as “Re-Mal”) over Northwest and adjoining Northeast & East-central Bay of Bengal at 1730 IST of 25th May (Cyclone Warning for West Bengal Coast: Orange Message) pic.twitter.com/wvPOBDTm7J — India Meteorological Department (@Indiametdept) May 25, 2024