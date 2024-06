दिल्ली: जल संकट के बीच टैंकर देखते ही टूट पड़े लोग, गीता कॉलोनी, वसंत विहार इलाके से सामने आई वीडियो

नेशनल डेस्क: दिल्ली की जनता पर इस समय जल संकट मंडरा रहा है। इसी के चलते जल संकट पर भारी सियासत भी हो रही है। बीते दिनों कांग्रेस और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी का घेराव करते हुए सरकार पर आरोप लगाए थे। राजधानी में हालात कुछ ऐसे हालात बने हुए हैं कि इलाके में पानी का टैंकर देखते ही लोग उस पर टूट पड़ते हैं।

गीता कॉलोनी, वसंत विहार, ओखला जैसे अनगिनत इलाकों में पानी की भारी किल्लत है। यहां टैंकर देखते ही लोग टूट पड़ रहे हैं। अभी भी स्थानीय लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। टैंकर के आते ही पानी भरने के लिए लंबी लाइनें लग जाती हैं। लोग इसी के भरोसे दिन काट रहे हैं।

<

#WATCH Delhi: Amid the water crisis in the national capital, water is being supplied to people through tankers in the Okhla area. pic.twitter.com/dODnaFgBho