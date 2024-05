'नकली शिवसेना ने बाला साहब के हर सपने को चूर-चूर कर दिया', महाराष्ट्र के ढिंडोरी में बोले पीएम मोदी

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। उन्होंने डिंडोरी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि नकली शिवसेना का कांग्रेस में विलय होना पक्का है। जब इनका विलय होगा तो सबसे पहले मुझे बाला साहेब ठाकरे की याद आएगी। पीएम ने कहा, ''नकली शिवसेना ने बाला साहब के हर सपने को चूर-चूर कर दिया है।''



पीएम मोदी ने कहा, "यह नकली शिवसेना, नकली राष्ट्रवादी पार्टी का कांग्रेस में विलय होना पक्का है। जब इस नकली शिवसेना का कांग्रेस में विलय हो जाएगा तब मुझे सबसे ज़्यादा याद बाला साहेब ठाकरे की आएगी। यह जो विनाश हो रहा है यह बाला साहेब को सबसे ज़्यादा दुखी करता होगा। नकली शिवसेना ने बाला साहब के हर सपने को चूर-चूर कर दिया है। बाला साहब ठाकरे का सपना था अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। यह सपना पूरा हुआ लेकिन इससे सबसे ज़्यादा चिढ़ नकली शिवसेना को हो रही है।"

#WATCH | Maharashtra: Addressing a public meeting in Dindori, PM Narendra Modi says, "...Congress is losing so badly that it is difficult for them to even become a valid opposition. A leader of the INDI alliance in Maharashtra gave a suggestion that all the small parties in…