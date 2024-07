Delhi Coaching center: कोचिंग सेंटर के बेसमेंट हादसे में 3 की मौत के बाद दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई

नेशनल डेस्क: दिल्ली के राजिंदर नगर में एक बेसमेंट में पानी भर जाने से तीन आईएएस उम्मीदवारों की मौत हो जाने के दो दिन बाद, नागरिक अधिकारियों ने नालियों को अवरुद्ध करने और जलभराव की समस्या में योगदान देने वाले अतिक्रमण को हटाने के लिए क्षेत्र में बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। एक वीडियो में एक अर्थमूवर को नालियों को अवरुद्ध करने वाले सीमेंट के ब्लॉकों को ड्रिल करने और हटाने का काम करते हुए दिखाया गया है।



तीन मौतों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे और लापरवाही के लिए नागरिक अधिकारियों की आलोचना करने वाले छात्र इस बुलडोजर कार्रवाई को बहुत कम, बहुत देर से की गई कार्रवाई मानते हैं। उनमें से एक ने कहा, "यह सब दिखावे के लिए है।"

दिल्ली नगर निगम उस दुखद घटना पर आलोचना कर रहा है जिसमें राजिंदर नगर में राऊ के आईएएस स्टडी सर्कल की बेसमेंट लाइब्रेरी में फंसने से तीन की मौत हो गई। यह सामने आया है कि लाइब्रेरी नियमों का उल्लंघन कर काम कर रही थी क्योंकि नगर निकाय ने इसे केवल पार्किंग और भंडारण के लिए उपयोग की अनुमति दी थी।

#WATCH | Earth movers put into action to remove encroachment over drains in Delhi's Old Rajinder Nagar after the incident of death of 3 UPSC aspirants due to drowning in an IAS coaching institute pic.twitter.com/NR6sjw5a7b — ANI (@ANI) July 29, 2024