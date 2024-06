भारत GDP के सापेक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर पैमाने में चीन से बेहतर: मॉर्गन स्टेनली रिपोर्ट

भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में हाल के वर्षों में काफी सुधार हुआ है - और पीएम गति शक्ति (पीएमजीएस) जैसी हाल की सरकारी पहलों के माध्यम से और सुधार की काफी गुंजाइश है।" रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले दशक में भारत ने अपने बुनियादी ढांचे पर खर्च में...

नेशनल डेस्क: मॉर्गन स्टेनली की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल के वर्षों में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐतिहासिक रूप से, भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रतिस्पर्धात्मकता (Infrastructure Competitiveness) खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बाधित रही है। हालांकि, हाल ही में किए गए सुधार और 'गति शक्ति' जैसी सरकारी पहलों से आगे की प्रगति के लिए बहुत संभावनाएं हैं।



'PM गति शक्ति जैसी सरकारी पहलों के माध्यम से सुधार की काफी गुंजाइश है'

रिपोर्ट में कहा गया है, "भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में हाल के वर्षों में काफी सुधार हुआ है - और पीएम गति शक्ति (पीएमजीएस) जैसी हाल की सरकारी पहलों के माध्यम से और सुधार की काफी गुंजाइश है।" रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले दशक में भारत ने अपने बुनियादी ढांचे पर खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिसमें अपनी भौतिक संपत्तियों को बढ़ाने और आधुनिक बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।



'भारत चीन से बेहतर स्थिति में है....'

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जीडीपी के सापेक्ष बुनियादी ढांचे के पैमाने की तुलना करने पर भारत चीन से बेहतर स्थिति में है, (India is better than China in terms of infrastructure relative to GDP) जिसे अक्सर बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बेंचमार्क के रूप में देखा जाता है। भारत सरकार के कई मंत्रालयों ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में और सुधार लाने के लिए दीर्घकालिक, क्षेत्र-विशिष्ट बुनियादी ढांचा योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सड़क विकास के लिए 'भारतमाला', बंदरगाह संपर्क के लिए 'सागरमाला', सभी के लिए बिजली और जलमार्ग विकास कार्यक्रम शामिल हैं।



वित्त वर्ष 2029 तक GDP बढ़कर 6.5 प्रतिशत होने की उम्मीद

रिपोर्ट के अनुसार, "यह अतीत की तुलना में माल को अधिक तेजी से और अधिक किफायती लागत पर ले जाने में मदद कर रहा है," इन पहलों के ठोस लाभों को दर्शाता है। भविष्य को देखते हुए, रिपोर्ट भारत के बुनियादी ढांचे के निवेश में लगातार वृद्धि का अनुमान लगाती है। यह वित्त वर्ष 2024 (F24) में जीडीपी के 5.3 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2029 (F29) तक 6.5 प्रतिशत होने की उम्मीद है। यह वृद्धि 15.3 प्रतिशत की मजबूत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) को दर्शाती है, जिसके परिणामस्वरूप अगले पांच वर्षों में 1.45 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर का संचयी खर्च होगा।



भारत का सकल घरेलू उत्पाद चीन के सकल घरेलू उत्पाद का 19 प्रतिशत

चालू वित्त वर्ष के अनुसार, भारत का सकल घरेलू उत्पाद चीन के सकल घरेलू उत्पाद का 19 प्रतिशत है। चीन को लंबे समय से बुनियादी ढांचे में अपने भारी निवेश के लिए जाना जाता है, जो अद्वितीय पैमाने, आकार और दक्षता प्रदान करता है। हालांकि, रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि भारत का भौतिक बुनियादी ढांचा उनकी संबंधित अर्थव्यवस्थाओं के आकार पर विचार करते समय चीन से काफी पीछे नहीं है। हालांकि दक्षता और गुणवत्ता में स्पष्ट अंतर हो सकता है, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भारत के चल रहे और नियोजित निवेश प्रगति और आगे के विकास की क्षमता को दर्शाते हैं। जबकि भारत अपने बुनियादी ढांचे का विकास जारी रखता है, यह वैश्विक संदर्भ में खुद को अनुकूल रूप से स्थापित करते हुए महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करने के लिए तैयार है।