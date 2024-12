'चार दशक बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यहां आया', कुवैत में प्रवासी भारतीयों से बोले पीएम मोदी

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय कुवैत की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी भारत के अलग-अलग हिस्सों से आए हैं, लेकिन आप सभी को देखकर ऐसा लगता है कि यहां एक छोटा भारत इकट्ठा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत से यहां पहुंचने में आपको चार घंटे लगते हैं, एक भारतीय पीएम को कुवैत की यात्रा करने में चार दशक लग गए।



एक छोटा हिंदुस्तान मेरे सामने आ गया - पीएम मोदी

सामुदायिक कार्यक्रम 'हाला मोदी' को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण के लोग, जो अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं, यहां हैं- 'लेकिन सब के सब दिल में एक ही गूंज है - भारत माता की जय'...यह मेरे लिए एक विशेष क्षण है। 43 साल, चार दशक से अधिक समय के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत आया है। उन्होंने कहा, ''भारत से कुवैत पहुंचने में चार घंटे लगते हैं लेकिन प्रधानमंत्री को चार दशक लग गए।"



अगले कुछ हफ्तों में मनाए जाने वाले त्योहारों की श्रृंखला के लिए उपस्थित लोगों को बधाई देते हुए मोदी ने कहा, "आप सभी भारत के अलग-अलग हिस्सों से आए हैं, लेकिन आप सभी को देखकर ऐसा लगता है कि यहां एक छोटा भारत इकट्ठा हुआ है।" उन्होंने कहा, "हर साल सैकड़ों भारतीय कुवैत आते हैं; आपने कुवैती समाज में भारतीय स्पर्श जोड़ा है। आपने कुवैत के कैनवास को भारतीय कौशल के रंगों से भर दिया है, जिसमें भारत की प्रतिभा, तकनीक और परंपरा का सार मिला हुआ है।" उन्होंने कहा कि भारत के पास 'नए कुवैत' के लिए आवश्यक जनशक्ति, कौशल और तकनीक है।

