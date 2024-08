किशोर के कार स्टंट ने एक सेकंड में उजाड़ा बसा बसाया घर...मां की मौत, बेटी क्रिटिकल

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश में कल एक तेज रफ्तार कार- जिसे एक नाबालिग चला रहा था- ने उनके स्कूटर को टक्कर मार दी, जिससे एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने कहा कि कार 17 वर्षीय लड़का चला रहा था जो उत्तर प्रदेश के कानपुर में व्यस्त सड़क पर स्टंट करने का प्रयास कर रहा था।

घटना का एक सुरक्षा कैमरे का फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। घटना के वीडियो में स्कूटर पर महिला और बच्चे को दिखाया गया है जब चालक के वाहन पर नियंत्रण खो देने के बाद तेज रफ्तार कार ने दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला और उसकी बेटी दोनों अलग-अलग दिशाओं में हवा में उछल गईं।

Woman dies, her daughter survives many fractures after their two-wheeler was hit by a speeding car in Uttar Pradesh's Kanpur.



The car was being driven by a minor boy who had bunked his school. He was accompanied by another boy and two girls, all his classmates and minors.



