भारी बारिश और लैंडस्लाइड से केदारनाथ यात्रा रोकी गई, 16 लोगों की मौत

नेशनल डेस्क: भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण केदारनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। खराब मौसम की वजह से यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रशासन और मौसम विभाग यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतर्क हैं और स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। जैसे ही हालात बेहतर होंगे, यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रियों से अपील की गई है कि वे मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा की योजना बनाएं।

भारी बारिश के कारण हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि केदारनाथ (Kedarnath ) में बादल फटने से भीमबली के पास 4000 से ज्यादा लोग फंसे हैं। इन्हें निकालने के लिए 5 हेलिकॉप्टर लगाए गए हैं।

Indian Air Force undertakes simultaneous HADR operations in Wayanad and Uttarakhand hills. Following the recent cloud burst incident in Uttarakhand, IAF Chinook and Mi-17V5 helicopters are positioned at Gaucher, actively deploying NDRF teams, relief material, and conducting… pic.twitter.com/pleBmWFWEa — ANI (@ANI) August 2, 2024