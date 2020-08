महाराष्ट्र के नासिक के इगतपुरी इलाके में एक झुग्गी के अंदर एक मादा तेंदुए ने चार शावकों को जन्म दिया। झुग्गी में जन्मे नन्हे शावकों का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में नन्हे-नन्हे शावक झोपड़ी में मां के इर्द-गिर्द फुदक रहे हैं। वीडियो को लोग काफी लाइक कर रहे हैं। कई यूजर्स ने ल

नेशनल डेस्कः महाराष्ट्र के नासिक के इगतपुरी इलाके में एक झुग्गी के अंदर एक मादा तेंदुए ने चार शावकों को जन्म दिया। झुग्गी में जन्मे नन्हे शावकों का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में नन्हे-नन्हे शावक झोपड़ी में मां के इर्द-गिर्द फुदक रहे हैं। वीडियो को लोग काफी लाइक कर रहे हैं। कई यूजर्स ने लिखा कि शावक बहुत प्यारे हैं। वहीं वन विभाग अब शावक को अलग स्थान पर ले जाना चाहता है लेकिन रेस्क्यू में देरी हो रही है।

#WATCH Maharashtra: A leopard gave birth to four cubs inside a hut in Igatpuri area of Nashik yesterday. Forest Official says, "all the cubs are healthy and safe." (Video Source: Forest Department) pic.twitter.com/AMA5xXLNHJ