अगले कुछ घंटों के दौरान देश में तेज बारिश होने की संभावना, आंधी चलने की भी भविष्यवाणी: IMD

नेशनल डेस्क: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार को भविष्यवाणी की कि अगले कुछ घंटों के दौरान देश के पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। जिन क्षेत्रों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, उनमें सिक्किम और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, पश्चिम अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम असम और मेघालय के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। आईएमडी ने अगले तीन घंटों के दौरान सुदूर पूर्वोत्तर बिहार में बिजली चमकने के साथ आंधी की भी भविष्यवाणी की है।

Light to moderate rainfall at most places with occasional intense spells of rainfall is very likley to continue over Sikkim & adjoining areas of sub-himalayan west Bengal, west Arunachal Pradesh, West Assam and Meghalaya and light to moderate rainfall accompanied with.... (1/2) pic.twitter.com/nIBc3iW6Au — India Meteorological Department (@Indiametdept) June 14, 2024