सभी दिन प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे, जल्द शपथ लें:  नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने किया मोदी सरकार का समर्थन

नेशनल डेस्क: नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुनने के लिए संसद के सेंट्रल हॉल में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक चल रही है, जिसके बाद गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश किया। नरेंद्र मोदी को एनडीए सांसदों का नेता चुनने और उनके तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बैठक सुबह करीब 11:30 बजे शुरू हुई।

इस दौरान एनडीए संसदीय दल की बैठक में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा, ''हम सभी को बधाई दे रहे हैं क्योंकि हमने शानदार बहुमत हासिल किया है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा है कि 3 महीने तक पीएम मोदी ने कभी आराम नहीं किया. दिन-रात उन्होंने उन्होंने प्रचार शुरू किया और उसी भावना के साथ समाप्त किया।

आंध्र प्रदेश में हमारी 3 सार्वजनिक बैठकें और 1 बड़ी रैली थी और इससे आंध्र प्रदेश में चुनाव जीतने में बहुत बड़ा अंतर आया।'' चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भारत को सही समय पर सही नेता मिल गया है और वह नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने सरकार गठन से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन किया।

चंद्रबाबू नायडू ने कहा, आंध्र प्रदेश में हमने 3 सार्वजनिक बैठकें और 1 बड़ी रैली की। इससे आंध्र प्रदेश में चुनाव जीतने में बहुत बड़ा अंतर पैदा हुआ. पीएम मोदी देश के लिए काम करें, हमारा उन्हें पूरा समर्थन है।'

वहीं, एनडीए संसदीय दल की बैठक में बिहार के सीएम और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को लोकसभा के नेता, बीजेपी और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में नामित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीएम मोदी 9 जून को तीसरी बार पद की शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दुनिया के कई नेताओं को आमंत्रित किया जा रहा है। इस बीच, विपक्ष के इंडिया गुट ने भी बैठक की और कहा कि वे सही समय पर सही कदम उठाएंगे.