Breaking: पेशावर में बड़ा धमाका, भारत ने दागी मिसाइलें, पाकिस्तान को हवाई मोर्चे पर बड़ा झटका

Islamabad: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने गुरुवार को दावा किया कि भारत द्वारा किए गए ड्रोन हमलों में उसके तीन नागरिकों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए, जिनमें 4 सैनिक भी शामिल हैं। पाकिस्तानी सेना ने यह भी दावा किया कि उसने कई भारतीय ड्रोन को मार गिराया है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और उप प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री इशाक डार ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि भारत ने लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, बहावलपुर, कराची, रावलपिंडी, अटक जैसे क्षेत्रों को निशाना बनाकर ड्रोन हमले किए। डार ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को जवाब देने का पूरा अधिकार है। इस बीच दे रात पेशावर में भी धमाके की खबर आई है।

इस बीच सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला दावा वायरल हो रहा है कि भारत ने पाकिस्तानी वायुसेना के दो JF-17 फाइटर जेट मार गिराए हैं। हालांकि अब तक भारत या पाकिस्तान की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है लेकिन इंटरनेट पर वायरल एक वीडियो ने इस दावे को हवा दे दी है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने यह स्वीकार किया है कि भारत ने पाकिस्तान के दो JF-17 थंडर लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। ये विमान हाल ही में चीन से खरीदे गए थे। एक वायरल वीडियो में जनरल चौधरी को यह कहते सुना गया:“हमें यह पुष्टि करते हुए खेद है कि सक्रिय ड्यूटी के दौरान दो JF-17 विमान खो गए।

Pakistan DG ISPR admits we shot down 2 of their JF 17 thunder purchased recently from China🤩

(Finally these Porkis admitting the truth) pic.twitter.com/jGRI1q9evB