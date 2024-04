Video: महाराष्ट्र में चुनावी रैली में बोलते समय बेहोश हुए नितिन गडकरी...

नेशनल डेस्क: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को महाराष्ट्र के यवतमाल में एक चुनावी रैली में बोलते समय बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत उपचार मिला और वे अपना भाषण फिर से शुरू करने के लिए मंच पर वापस आये।

Gadkari later shared on X (formerly Twitter) that he was fine and was leaving for Warud, Maharashtra to address another rally.… pic.twitter.com/FwaW3uL3DM — Press Trust of India (@PTI_News) April 24, 2024