दिल्ली में फिर झाग-झाग हुई यमुना, सामने आया Video

नेशनल डेस्कः देश की राजधानी से होकर गुजर रही यमुना नदी में एक बार फिर जहरीला झाग जमा हो रहा है। समाचार एजेंसी आईएएनएस ने इसका वीडियो शेयर किया है। वीडियो में देख सकते हैं कि यमुना नदी की सतह पर बड़ी मात्रा में जहरीला झाग तैरता नजर आ रहा है। यमुना की साफ सफाई को लेकर कई बार देश की संसद में मुद्दा उठा है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका है।

Delhi: (In Visual) Toxic foam is accumulating on the surface of the Yamuna River pic.twitter.com/q9KRgmJc7s — IANS (@ians_india) July 25, 2024