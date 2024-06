नोएडा: सेक्टर-37 के पेट्रोल पंप के पास दुकान में लगी भीषण आग, लोगों में मची भगदड़

नेशनल डेस्कः उत्तर प्रदेश के नोएडा में थाना सेक्टर -39 क्षेत्र के सेक्टर-37 स्थित पेट्रोल पंप से सटी एक दुकान में मंगलवार देर रात को भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।



मुख्य दमकल अधिकारी (सीएफओ) प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि मंगलवार की देर रात को सेक्टर-37 स्थित पेट्रोल पंप की दीवार से सटी दुकान में अज्ञात कारण से आग लग गई। इसमें पेट्रोल पंप के कर्मियों द्वारा लुब्रिकेंट ऑयल और सीएनजी किट का सामान आदि रखा गया था। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। उन्होंने बताया कि मौके पर दमकल विभाग की 10 गाड़ियां पहुंची।

