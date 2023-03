Oscars 2023 में 'नाटू नाटू' की परफॉर्मेंस को मिला स्टैंडिंग ओवेशन, स्टेज पर स्पीच देते वक्त बार-बार अटकीं दीपिका पादुकोण

नई दिल्ली: भारतीय फिल्म ‘RRR के गीत ‘नाटु नाटु' ने 95वें एकेडमी अवॉर्ड्स में सर्वश्रेष्ठ मूल (ओरिजनल) गीत की श्रेणी में ऑस्कर जीत इतिहास रच दिया है। इस श्रेणी में गीत ‘नाटु नाटु' ने फिल्म ‘टेल इट लाइक अ वुमन' के गीत ‘अपलॉज', ‘टॉप गन: मावेरिक' के गीत ‘होल्ड माई हैंड', ‘ब्लैक पैंथर: वाकांडा फॉरएवर' के ‘लिफ्ट मी अप' और ‘एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वन्स' के ‘दिस इज़ ए लाइफ' को मात दी। तेलुगु गीत ‘नाटु नाटु' के संगीतकार एम. एम. कीरावानी हैं और इसे आवाज काल भैरव और राहुल सिप्लीगुंज ने दी है। ‘नाटु नाटु' का मतलब होता है ‘नाचना'। गीत अभिनेता राम चरण और जूनियर एनटीआर पर फिल्माया गया है, जिसमें उनके जोरदार नृत्य को भी काफी सराहना मिली है।

इतना ही नहीं ऑस्कर के मंच पर सिंगर काल भैरव और हालु सिप्लिगंज ने नाटू नाटू गाने पर लाइव परफॉर्मेंस दी। इस परफॉर्मेंस की अनाउंसमेंट के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जासे ही स्टेज पर पहुंची..और नाटू नाटू सॉन्ग और आरआरआर फिल्म की तारीफ करने लगी वैसे ही जबरदस्त हूटिंग होने लगी इतना ही नहीं इतने शोर के बीच दीपिका अपनी स्पीच में कई बार अटक गई। बार बार ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था।

