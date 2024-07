पायल मलिक की मां का निधन ? मौत की खबर सुन टूटी, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और ट्रोलिंग की सच्चाई

नेशनल डेस्क: बिग बॉस ओटीटी 3 में इस समय अरमान मलिक और कृतिका मलिक चर्चा में हैं, लेकिन इस बीच पायल मलिक की एक भावुक वीडियो ने सभी का ध्यान खींचा है। पायल घर के बाहर लगातार अरमान और कृतिका की गेम को लेकर कमेंट कर रही हैं, उन्होंने अरमान से तलाक लेने की बात कही जिसने सोशल मीडिया पर काफी सनसनी मचा दी। हालांकि थोड़ी देर बाद पायल ने अपना फैसला वापस ले लिया था, लेकिन अब पायल मलिक और अरमान मलिक से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिससे इनके चाहने वालों का दिल जरूर टूट जाएगा। इनके फैंस को ये खबर सुनकर जाहिर है बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है।



पायल ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें उन्होंने अपने दर्शकों को एक व्यक्तिगत और दुखद घटना के बारे में बताया। इस वीडियो में पायल बुरी तरह से रोती नजर आ रही हैं और उन्होंने बताया कि उनके घर में काम करने वाले स्टाफ की मां का निधन हो गया है। पायल ने वीडियो में कहा, "हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि उनकी मां की हालत बहुत गंभीर है, और अब खबर आ रही है कि मम्मी की जान बच नहीं पाई है।" हालांकि, इस वीडियो में पायल ने यह साफ नहीं किया कि वह किसकी मां के बारे में बात कर रही हैं, जिससे इस खबर की सच्चाई पर सवाल उठ रहे हैं।







वीडियो के वायरल होने के बाद, पायल मलिक को सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। कई यूजर्स ने आरोप लगाया कि पायल एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को सनसनीखेज बनाने की कोशिश कर रही हैं। एक यूजर ने लिखा, "यह उनकी रोजी-रोटी का हिस्सा है, जिनके लिए वे हर छोटी-बड़ी घटना को ड्रामा बना देती हैं।" वहीं एक अन्य कमेंट में लिखा गया, "यह बार-बार बदलते हुए ड्रामे की कोई नई कड़ी नहीं है। पहले तलाक, फिर मां की मौत - ये सब एक साजिश लगती है।"



SHAME ON PAYAL! 🤡 Have some respect, Payal Malik! Your mom has passed away, but you're still using her name for views? 🙏 Show some decency and stop exploiting her memory! #BiggBossOTT3 #SanaMakbul #LuvKataria #VishalPandey #ElvishYadav #NaezyTheBaa pic.twitter.com/WnanWjFJlv — Vikram Verma (@vikramsnatak) July 29, 2024