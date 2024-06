बाबा विश्वनाथ धाम में PM मोदी ने टेका मत्था, बाद में सिगरा स्टेडियम पहुंच निर्माण कार्यों की ली जानकारी

नेशनल डेस्कः प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने मंगलवार को यहां काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की और लोकसभा चुनाव के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी की पहली यात्रा पर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद मांगा। मंदिर जाने से पहले, मोदी ने मेहंदीगंज में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया और दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल हुए। मंदिर के मुख्य अर्चक श्रीकांत मिश्रा ने मंत्रोच्चार के बीच ‘षोडशोपचार' विधि से पूजन अर्चन कराया। मंदिर में, प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को स्मृति चिन्ह भेंट किया।

I prayed at the Kashi Vishwanath Temple for the progress of India and the prosperity of 140 crore Indians. May the blessings of Mahadev always remain upon us and may everyone be happy as well as healthy. pic.twitter.com/opEMXFalmB — Narendra Modi (@narendramodi) June 18, 2024