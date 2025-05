'ऑपरेशन सिंदूर': भारत ने पहलगाम का बदला लिया, पाकिस्तान पर हवाई हमला किया

नेशनल डेस्कः भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को एक नया आयाम देते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' को लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन में भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर टारगेटेड स्ट्राइक की है। यह कार्रवाई 6 मई की रात डेढ़ बजे के आसपास अंजाम दी गई।

Altogether, nine (9) sites have been targeted. Our actions have been focused, measured and non-escalatory in nature. No Pakistani military facilities have been targeted. India has demonstrated considerable restraint in selection of targets and method of execution. These steps… https://t.co/c2FnTATRtB — ANI (@ANI) May 6, 2025