नेशनल डेस्कः पुडुचेरी में इंसानियत को सर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। पुडुचेरी में शनिवार को कोरोना से तमिलनाडु के 43 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। अस्पताल कर्मचारियों द्वारा व्यक्ति के शव के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद आला-अफसरों के बीच हड़कंप मच गया। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि सरकारी कर्मचारी शव को दफनाने की जगह स्ट्रेचर से सीधे गड्ढे में फेंक रहे हैं।

Why congress ruling puthucherry not respecting Corona patient dead body

It's a human body not street dog #vnarayanaswamy#cmputhucherry#covid19Death#puducherry#pinarayivijayan#shailajateacher pic.twitter.com/fZcHmHvucw