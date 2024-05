सड़क पर चलती महिला के गले में डाली बेल्ट, फिर कार के पास ले जाकर किया रेप... CCTV में कैद हुई खौफनाक घटना

नेशनल डेस्क: अमेरिका के न्यूयॉर्क से एक हैरान कर देना वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने बीच रोड पर चलती एक महिला को पीछे से पकड़ा घसीट उसका यौन उत्पीड़न किया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें एक शख्स महिला के गर्दन पर पीछे से बेल्ट डाल खींच उसे कारों के पीछे ले जाता है। रिपोर्टों के अनुसार, न्यूयॉर्क पुलिस विभाग (NYPD) ब्रोंक्स में हुए इस हादसे की जांच कर रहा है।

न्यूयॉर्क पोस्ट ने बताया कि यह घटना सुबह 3 बजे से 05/01 के बीच घटी है। पीड़िता, एक 45 साल की महिला है, जो कि वीडियो में एकदम साफ दिख रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला ईस्ट 152वीं स्ट्रीट और थर्ड एवेन्यू में फुटपाथ पर चल रही थी, इतने में ही एक अपराधी, जो एक सफेद तौलिया से अपना चेहरा ढंक रहा था, पीछे से आता है और एक बेल्ट उसकी गर्दन पर फेंकर खीचता है.जैसे ही महिला बेहोश हो जाती है, हमलावर उसे दो कारों के बीच खींच ले गया जहां उसने बेहोशी की हालत में उसके साथ बलात्कार किया।

JUST IN: Woman strangled by a belt while getting dragged in between two cars where she was assaulted.



The video was posted online with little information besides that it happened in New York.



Crimes against women continue to plague NYC. Just yesterday for example, a 17-year-old… pic.twitter.com/hwzSJ2rUYI — Collin Rugg (@CollinRugg) May 9, 2024