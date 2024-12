'पुष्पा 2' एक्टर अल्लू अर्जुन के घर पर तोड़फोड़, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने लिया हिरासत में

हैदराबादः ‘उस्मानिया विश्वविद्यालय ज्वाइंट एक्शन कमेटी' का सदस्य होने का दावा करने वाले लोगों के एक समूह ने रविवार को यहां अल्लू अर्जुन के घर में फूलों के गमले और अन्य चीजें तोड़ दीं और एक थिएटर में फिल्म ‘पुष्पा-2' को दिखाए जाने के दौरान मची भगदड़ में जान गंवाने वाली महिला के लिए न्याय की मांग की। कुछ प्रदर्शनकारी परिसर की दीवार पर चढ़ गए और घर के अंदर टमाटर फेंके। उन्होंने अल्लू अर्जुन के खिलाफ नारे लगाए और मृत महिला के परिवार के लिए एक करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की।

#WATCH | Hyderabad, Telangana | Visuals from outside of actor Allu Arjun's residence; as per Jubilee Hills Police, six members of the Osmania University Joint Action Committee (OU-JAC) pelted stones at the actor's residence, held placards and staged a protest.



We have not… pic.twitter.com/Wse4vXBxzy — ANI (@ANI) December 22, 2024