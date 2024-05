नेचुरल्स आइसक्रीम के फाउंडर रघुनंदन श्रीनिवास कामथ का निधन, 70 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

नेशनल डेस्क: नेचुरल्स आइसक्रीम के संस्थापक रघुनंदन कामथ का निधन हो गया है। वह 75 वर्ष के थे और बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे। शुक्रवार को उन्होंने मुंबई के एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन की जानकारी कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल से दी गई है।



कंपनी पोस्ट शेयर कर दी जानकारी

कंपनी ने कहा, "हमारे संरक्षक और नेचुरल्स आइसक्रीम के संस्थापक, स्वर्गीय (श्री) रघुनंदन कामथ के दुखद निधन पर हमारी संवेदनाएं। वास्तव में यह हमारे लिए बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण दिन है।" श्री कामथ कर्नाटक के मंगलुरु के एक गाँव में आम बेचने में अपने पिता की मदद करते हुए बड़े हुए। यहीं पर उन्होंने पके फल को तोड़ने, तोड़ने, छांटने और संरक्षित करने की कला सीखी।

Our thoughts on the sad demise of our patron and founder of Naturals Ice Cream, Late (Shri) Raghunandan Kamath. Indeed a very sad and unfortunate day for us.



Regards,

The Naturals Family.

Date: 18th May, 2024. pic.twitter.com/6x5guC5ae8 — Natural Ice Cream (@Naturalicecream) May 18, 2024