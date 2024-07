अग्निवीरों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान: BSF-CISF में मिलेगा 10% आरक्षण, उम्र सीमा में छूट, फिजिकल टेस्ट की भी छुट्टी

नेशनल डेस्क: अग्निवीर युवाओं के लिए बड़ी खबर है। सेना में 4 साल का अनुभव रखने वाले अग्निवीरों को BSF में 10% आरक्षण मिलेगा। अग्निवीरों को BSF समेत capf के अंतर्गत आने वाले अन्य बलों में 10 फीसदी आरक्षण और आयु सीमा में रियायत मिलेगी। इतना ही नहीं इसके साथ नौकरी में अग्निवीरों को उम्र में भी छूट मिलेगी और CISF, ITBP के बाद BSF में भी अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा।

इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से दी गई है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के X अकाउंट पर लिखा गया है कि बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ आदि चार साल के अनुभव वाले पूर्व अग्निवीरों को बल में नियुक्ति के लिए अनुकूल मानते हैं। इन्हें बल में 10 फीसदी आरक्षण और आयु सीमा में रियायत दी जाएगी।

A decision has been taken to reserve 10% of vacancies for ex-Agniveers in the recruitment to the post of Constable (General Duty) /Rifleman in the Central Armed Police Forces and Assam Rifles. Further, a provision has been made for relaxation in upper age limit and exemption from… https://t.co/5WCCFjpf5y — ANI (@ANI) July 24, 2024