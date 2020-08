इंदौरी की उम्र ज्यादा होने के कारण डॉक्टरों ने उनको अस्पताल में भर्ती होने को कहा था ताकि अच्छे से देखरेख हो सके। बता दें कि राहत इंदौरी मशहूर शायर हैं, उन्होंने बॉलीवुड के लिए भी कई गाने लिखे हैं। राहत इंदौरी जब The kapil sharma show में आए थे तो लोगों ने उस एपिसोड को काफी पंसद किया था। बता दें कि मध्य प्रदेश में भी कोरोना अपना कहर दिखा रहा है। बीते दिनों ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना की चपेट में आए थे, हालांकि अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है।

