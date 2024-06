राहुल गांधी बनें नेता प्रतिपक्ष, इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी; सांसदों ने उन्हें 140 करोड़ भारतीयों की आवाज बताया

कई कांग्रेस नेताओं ने अपनी मांग को सामने रखते हुए कहा है कि राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद संभालना चाहिए। उनका कहना है कि वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और इस कदम से पार्टी को मजबूती मिलेगी।

नेशनल डेस्क: कई कांग्रेस नेताओं ने अपनी मांग को सामने रखते हुए कहा है कि राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद संभालना चाहिए। उनका कहना है कि वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और इस कदम से पार्टी को मजबूती मिलेगी। एएनआई से बातचीत में प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, "सब कुछ पार्टी हाईकमान तय करेगा। पूरा देश मांग कर रहा है कि राहुल गांधी विपक्ष के मुख्य नेता के तौर पर सामने आएं। यह पद उपयुक्त है और वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे पार्टी को भी मजबूती मिलेगी।"



राहुल गांधी आगे आकर सब कुछ संभालें

लुधियाना से सांसद और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा कि अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व को करना है और राहुल गांधी को यह तय करना है कि उन्हें यह भूमिका लेनी है या नहीं। अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा, "हमारी मांग रही है कि राहुल गांधी आगे आकर सब कुछ संभालें, लेकिन अंतिम फैसला नेतृत्व का है। राहुल गांधी को खुद ही फैसला करना है। प्रधानमंत्री को शपथ नहीं लेनी चाहिए। वह '400 पार' की बात कर रहे थे... 'अगर मैं उनकी जगह पर होता तो शायद शपथ नहीं लेता।' दिल्ली में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक चल रही है। बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी सांसद राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के अन्य नेता मौजूद हैं।

राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के रूप में पद संभालना चाहिए

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी कहा कि यह 140 करोड़ भारतीयों की मांग है। उन्होंने कहा, "हमें अभी तक सीडब्ल्यूसी बैठक के एजेंडे के बारे में पता नहीं है। हमारी मांग 140 करोड़ भारतीयों की मांग के समान ही है। राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के रूप में पद संभालना चाहिए। राहुल गांधी महिलाओं और बेरोजगारों के लिए लड़ते रहे हैं।"



राहुल गांधी संसद में प्रधानमंत्री को जवाब दे सकते हैं

गुरदासपुर से लोकसभा चुनाव जीतने वाले कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि राहुल गांधी संसद में प्रधानमंत्री को जवाब दे सकते हैं, इसलिए उन्हें विपक्ष का नेता बनना चाहिए। उन्होंने कहा, "यह बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। जो प्रस्ताव रखे जाएंगे, वे अच्छे होंगे...हम संसद में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हां, हम चाहते हैं कि देश को ऐसा चेहरा मिले जो प्रधानमंत्री को जवाब दे सके। मुझे लगता है कि पूरा देश यही चाहता है।"



सरकार गठन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने सहयोगियों का समर्थन लेने के बीच, इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई करने से पहले "प्रतीक्षा करने और देखने" का फैसला किया है।कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने उम्मीद जताई कि एनडीए गठबंधन देश के भविष्य के लिए अच्छा साबित होगा। खुर्शीद ने एएनआई से कहा, "विभिन्न लोगों ने इसे विभिन्न तरीकों से वर्णित किया है। स्पष्ट रूप से, यह एक गठबंधन है। मेरा मानना ​​है कि यह गठबंधन इस देश के भविष्य के लिए अच्छा होगा क्योंकि अब तक, जिस तरह से भाजपा ने सरकार चलाई है, वह असंतोषजनक है। आइए उम्मीद करते हैं कि यह बेहतर होगा।"



कांग्रेस चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी

कांग्रेस चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और 2019 के लोकसभा चुनाव में 52 सीटों से बढ़कर 100 सीटों पर पहुंच गई है। इस विचार-विमर्श में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के भाग लेने की संभावना है। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ले सकते हैं। 4 जून को घोषित लोकसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की है।