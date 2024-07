'सलमान खान' पर 3 पिटबुल कुत्तों का जानलेवा हमला....सामने आया भयावह वीडियो

नेशनल डेस्क: सोशल मीडिया पर एक भयावह वीडियो सामने आया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में तीन पिटबुल कुत्तों ने एक ऑटो चालक सलमान खान पर बेरहमी से हमला कर दिया जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया।

यह हमला शुक्रवार को हुआ जब ऑटो चालक सलमान खान, अनुपम नगर में एक डॉक्टर के घर पार्सल पहुंचा रहे थे। जैसे ही वह गेट में दाखिल हुआ, पिटबुल ने जानलेवा हमला कर दिया। वीडियो में दिखाया गया है कि कुत्ते उस पर हमला कर रहे हैं, अंततः दो को छोड़ दिया गया जबकि एक ने उसका पैर पकड़ना जारी रखा।

Shocked by the Pitbull attack on delivery boy Salman Khan in Raipur. Hope authorities act swiftly. India recently banned Pitbulls & 23 other dangerous breeds. #SafetyFirst #AnimalRightspic.twitter.com/JxpGxsBGyh — 𝕄𝔸ℕ𝕀𝕊ℍ 𝕁𝔸𝕀ℕ (𝕄𝕁) (@ncib_manishjain) July 17, 2024