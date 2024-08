Rajya Sabha: 'मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूं...' सुनते ही खिलखिलाकर हंस पड़े सभापति, जानिए पूरा वाकया

नई दिल्लीः संसद का सत्र चल रहा है। पक्ष-विपक्ष के बीच जमकर जुबानी तीर चल रहे हैं। इस बीच राज्यसभा में शुक्रवार को माहौल थोड़ी देर के लिए हल्का हो गया। जब समाजवादी पार्टी की सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन ने जैस ही कहा, “मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूं... राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ इसे सुनते ही खिलखिलाकर हंस पड़े। गौरतलब है कि जया बच्चन ने हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश द्वारा जया अमिताभ बच्चन के नाम से पुकारे जाने पर नाराजगी जताई थी।



मैं आपका भी फैन हूं..और अमिताभ जी का भी..

राज्यसभा में जगदीप धनखड़ ने बाद में कहा कि मैं आपका भी फैन हूं और अमिताभ जी का भी फैन हूं। सभापति की बात को सुनकर जया बच्चन ने विनम्रता से हाथ जोड़ा। जया बच्चन ने खड़े होकर कुछ कहा। सभापति ने इस पर कहा कि नहीं, मुझे ऐसा कोई कपल मिला नहीं शायद। जया बच्चन ने कहा कि ओह, तभी मैं कहूं। सभापति ने कहा कि सीरियस इश्यू पर काफी कॉन्सिस्टेंट पर्सन हूं और मेरा अतीत इसे प्रमाणित करता है।



आज आपको लंच ब्रेक मिला..., जया बच्चन ने पूछा सवाल

इस हंसी के रुकने के बाद, जया बच्चन ने कहा कि 'मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछना चाहती हूं कि आपको आज लंच ब्रेक मिला। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने न में जवाब दिया। इस पर जया बच्चन ने कहा कि 'नहीं मिला। तभी आज आप बार-बार जयराम रमेशजी का नाम ले रहे हैं। उनका नाम लिए बगैर आपका खाना हजम ही नहीं होता।' इस पर सभापति ने कहा कि 'अब एक चीज बताऊं, लाइटर नोट में बताऊं, मैंने लंच रिसेस में लंच नहीं लिया लेकिन उसके बाद मैंने लंच जयराम रमेशजी के साथ लिया और आज ही लिया। इस पर सदन में फिर से ठहाके गूंज उठे।

मैं जया अमिताभ बच्चन says Jaya Bachhan in #RajyaSabha & the entire house erupts into laughter 😂😜



