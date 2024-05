रॉयल एनफील्ड बुलेट में आग लगने के बाद हआ ब्लास्ट, 1 की मौत और 9 लोग झुलसे

ऑटो डेस्क. रॉयल एनफील्ड बुलेट में आग लगने की घटना सामने आई है। सड़क पर दौड़ती बुलेट के इंजन में आग लग जाती है। इस दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोग आग बुझाने की कोशिश करते हैं लेकिन बुलेट में अचानक ब्लास्ट हो जाता है। इस हादसे में 1 की मौत हो गई और 9 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है।



यह घटना हैदराबाद के मोघालपुरा भवानीपुरा पुलिस स्टेशन का है, जहां वोल्टा होटल के पास एक चलती हुई बुलेट बाइक के इंजन में अचानक आग लग गई। आग लगते ही चालक ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई लेकिन इस दौरान मौके पर मौजूद तमाम लोग बाइक की आग बुझाने लगें। मौके पर मौजूद कई लोग बाइक को घेर कर खड़े हैं और आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान बाइक के फ्यूल टैंक में अचानक से तेज विस्फोट होता है और आग की भयानक लपटें आसपास मौजूद लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं।

In a freak mishap, a Royal Enfield Bullet motorcycle caught fire and exploded in the middle of the road at Moghalpura in #Hyderabad today pic.twitter.com/dMrgiKHMmJ— MOHAMMAD SIDDIQUI (@MFSIDDIQUI12162) May 12, 2024