रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक में हिस्सा लेने के लिए बुधवार को रूस की राजधानी मास्को पहुंचे। राजनाथ सिंह के मास्क पहुंचने पर एक वीडियो सामने आया जिसे लोग काफी पंसद कर रहे हैं। मेजर जनरल बुखतीव यूरी निकोलाईविच ने हवाई अड्डे पर राजनाथ सिंह की अगवानी की। इस दौरान वे एयपोर्ट पर मौजूद सैन्य अधिकारियों

नेशनल डेस्कः रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक में हिस्सा लेने के लिए बुधवार को रूस की राजधानी मास्को पहुंचे। राजनाथ सिंह के मास्क पहुंचने पर एक वीडियो सामने आया जिसे लोग काफी पंसद कर रहे हैं। मेजर जनरल बुखतीव यूरी निकोलाईविच ने हवाई अड्डे पर राजनाथ सिंह की अगवानी की। इस दौरान वे एयपोर्ट पर मौजूद सैन्य अधिकारियों से मिल रहे थे, तभी एक रूसी अधिकारी ने राजनाथ सिंह से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसका जवाब रक्षा मंत्री ने नमस्ते करके दिया।

Здравствуйте Russia!

Reached Moscow this evening. Looking forward to my bilateral meeting with the Russian Counterpart General Sergey Shoygu tomorrow. https://t.co/FgayfbJIIR