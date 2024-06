Modi oath ceremony: शाहरुख खान, गौतम अदाणी और मुकेश अंबानी शपथ समारोह में शामिल होने पहुंचे

नेशनल डेस्क: राष्ट्रपति भवन में मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में शामिल होने अभिनेता शाहरुख खान और अक्षय कुमार पहुंचे दोनों ने एक-दूसरे का अभिवादन करते हुए देखा गया। वहीं भाजपा सांसद-निर्वाचित कंगना रनौत राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह में शामिल हुईं। इसके अलावा अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी और मुकेश अंबानी भी समारोह में शामिल होने पहुंचे।

