इस्लामाबादः पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे सलूक से सारी दुनिया वाकिफ है। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है जहां जानलेवा हमले होने के बाग एक अल्पसंख्यक सिख को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। जान से मारने की धमकी और कुछ अज्ञात लोगों लोगों द्वारा पिछले महीने मारपीट की घटना के बाद एक पाकिस्तानी सिख नेता राधेश सिंह टोनी को पाकिस्तान से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा।

टोनी द्वारा सामना किए जा रहे अत्याचारों का खुलासा करते हुए शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के नेता मनजिंदर एस सिरसा ने कहा कि राधेश सिंह टोनी, जिन्होंने पेशावर से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में पाकिस्तान में 2018 का आम चुनाव लड़ा था, को कथित तौर पर पिछले महीने कुछ अज्ञात लोगों द्वारा प्रताड़ित किया गया। उन्हें धमकियां मिल रही हैं और देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहीं, बुधवार को टोनी ने खुद एक असत्यापित ट्विवर अकाउंट से एक वीडियो बयान जारी किया।

I appeal to my Sikh Community those who are abroad, Please help me & my Family & take me out to some safe place at this world. @WorldSikhOrg@amnesty @hrw @HRC @realDonaldTrump @Malala @ZarAliAfridi @TahaSSiddiqui @BaseerNaveed @GlobalSikh pic.twitter.com/Jc1l0uzGkB