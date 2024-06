Sikkim Election Result : सिक्किम में SKM को प्रचंड बहुमत, 32 में से 31 सीटों पर जीत...विपक्ष का सूपड़ा साफ

नेशनल डेस्क: सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) रविवार को लगातार दूसरी बार सिक्किम में सत्ता में लौटी। विधानसभा की 32 सीटों में से 31 सीटों पर एसकेएम ने परचम लहराया है। वहीं, SDF को केवल एक सीट मिली है। श्यारी (SHYARI) से तेनजिंग नोरबू लम्था ने जीत दर्ज की है। विपक्ष का सूपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका।



सिक्किम में SKM की प्रचंड जीत, विपक्ष का सूपड़ा साफ

पहले के अपडेट के अनसार, सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) की प्रचंड जीत हुई है। वहीं विपक्ष का सूपड़ा साफ हो गया है। SKM को 28 सीटों पर जीत मिल चुकी है जबकि तीन सीटों पर पार्टी आगे चल रही है। SDF को एक सीट मिली है।



सिक्किम विधानसभा चुनाव 2024: 32 सीटें, बहुमत 17



11 सीटों पर जीत, 20 सीटों पर SKM आगे चल रही

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 11 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। इन सीटों पर एसकेएम को जीत हासिल हुई है जबकि 20 सीटों पर SKM आगे चल रही है। वहीं, एक सीट पर SDF आगे है।



मुख्यमंत्री तमांग रहेनोक विधानसभा सीट पर विजयी

सिक्किम के मुख्यमंत्री और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) सुप्रीमो पी एस तमांग ने सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) के सोमनाथ पौडयाल को 7,044 मत से हराकर रविवार को रहेनोक विधानसभा सीट जीत ली। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि तमांग को 10,094 मत मिले, जबकि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 3,050 मत मिले। सिक्किम में 32 विधानसभा सीट के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रविवार सुबह छह बजे मतगणना शुरू हुई।



एसकेएम उम्मीदवार समदुप लेप्चा ने लाचेन मंगन सीट जीती

सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) के समदुप लेप्चा ने रविवार को अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी एवं सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) के हिशे लाचुंगपा को 851 मतों से हराकर लाचेन मंगन विधानसभा सीट जीत ली है। सिक्किम में 32 विधानसभा सीट के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह छह बजे मतगणना शुरू हुई। लेप्चा को 3,929 जबकि हिशे को 3,078 मत मिले।

