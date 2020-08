15 अगस्त 1947 को भारत को मिली आजादी का आज पूरा देश जश्न मना रहा है। 74 वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया तो वहीं भारत माता के रखवालों ने भी 16,000 हजार फीट की ऊंचाई पर देश की शान तिरंगे को फहराया...

Indo-Tibetan Border Police (ITBP) jawans celebrate #IndependenceDay at an altitude of 17,000 feet in Ladakh. (Source: ITBP) pic.twitter.com/oKKc3nhtxf