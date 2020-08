बहुचर्चित सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच के लिए सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच गई है। जांच एजेंसी के 4 अधिकारी मुंबई पहुंचे हैं। वहीं, दूसरी टीम देर रात मुंबई पहुंचेगी। इससे पहले मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह ने कहा कि हम जांच में सहयोग करेंगे। परमबीर सिंह ने गुरुवार को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल

नेशनल डेस्कः बहुचर्चित सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच के लिए सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच गई है। जांच एजेंसी के 4 अधिकारी मुंबई पहुंचे हैं। वहीं, दूसरी टीम देर रात मुंबई पहुंचेगी। इससे पहले मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह ने कहा कि हम जांच में सहयोग करेंगे। परमबीर सिंह ने गुरुवार को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से मुलाकात भी की।

