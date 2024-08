'मेरे साथ दो साल तक हर दिन बलात्कार हुआ': ISIS की हवस का शिकार हुई महिला ने सुनाई आपबीती

उत्तर-पूर्व सीरिया के अल-होल शरणार्थी शिविर में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज (एसडीएफ) ने हाल ही में खोजबीन के दौरान आईएस (इस्लामिक स्टेट) से जुड़े हथियारों और सामान की खेप बरामद की। इस खोज में AK47, हैंड ग्रेनेड, और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जैसे हथियार...

नेशनल डेस्क: उत्तर-पूर्व सीरिया के अल-होल शरणार्थी शिविर में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज (एसडीएफ) ने हाल ही में खोजबीन के दौरान आईएस (इस्लामिक स्टेट) से जुड़े हथियारों और सामान की खेप बरामद की। इस खोज में AK47, हैंड ग्रेनेड, और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जैसे हथियार और आईएस के झंडे व सिक्के शामिल हैं। इस बीच उनको आईएस के झंडे और उनके द्वारा उपयोग किए गए सिक्के भी मिले हैं। सैनिकों ने तंबू के अंदर और बाहर छानबीन की, जिससे शिविर में रहने वाले लोग चौंक गए और कुछ बच्चे रोने लगे।







महिलाओं से अपने घूंघट उठाने के लिए कहा

आईएस के सक्रिय सेल के संभावित सदस्य, जिसमें यजीदी महिलाएं और बच्चे शामिल हो सकते हैं, को खोजने के लिए यह कार्रवाई की गई थी। सैनिक महिलाओं से अपने घूंघट उठाने के लिए कहा गया, क्योंकि कई यजीदी आईएस के प्रतिशोध से डरते हैं। बच्चों के रूप में उठाए गए अन्य लोगों ने चरमपंथियों के साथ इतने साल बिताए हैं कि उन्हें अब अपनी पुरानी ज़िंदगी याद नहीं है। बच्चों के रूप में उठाए गए अन्य लोगों ने चरमपंथियों के साथ इतने साल बिताए हैं कि उन्हें अब अपनी पुरानी ज़िंदगी याद नहीं है। इसके बाद समूह को एक सैन्य वाहन में भरकर शिविर की बैरिकेडिंग परिधि से बाहर ले जाया जाता है। यह पता लगाने के लिए कि वे वास्तव में कौन हैं, उन सभी की जांच की जाएगी।







24 वर्षीय यजीदी महिला, कोवन ने बताई अपनी कहानी

इस दौरान एक 24 वर्षीय यजीदी महिला, कोवन, ने अपनी कहानी साझा की। उसने बताया कि उसे और उसके परिवार को आईएस ने बंदी बना लिया था, और उसने कई बार दुर्व्यवहार का सामना किया। उसकी बहनों और बड़े भाई को पहले ही रिहा किया जा चुका है, लेकिन उसके माता-पिता और सबसे छोटी बहन अभी भी लापता हैं। आईएस ने 2014 में इराक और सीरिया में हिंसा और कब्जे की शुरुआत की थी। उन्होंने उत्तरी इराक में सिंजर पर हमला किया, जो दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े यजीदी समुदाय का ऐतिहासिक घर है। यजीदी एक प्राचीन कुर्द-भाषी जातीय और धार्मिक समूह है, जो यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम के तत्वों को एकीकृत करता है।







6,000 से अधिक महिलाओं और बच्चों को बनाया गुलाम

यजीदी समुदाय को 'ईश्वरविहीन' मानते हुए आईएस ने उन पर अत्याचार किया। हजारों यजीदी मारे गए और 6,000 से अधिक महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लिया गया। इस दौरान कई अन्य महिलाओं ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की कहानियाँ सुनाईं, जिनमें बलात्कार और शोषण शामिल थे। कोवन ने आगे यह भी कहा कि चरमपंथियों ने हज़ारों पुरुषों और वृद्ध महिलाओं की हत्या कर दी, उनके शवों को सामूहिक कब्रों में दफना दिया। उन्होंने 6,000 से ज़्यादा महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाकर बेचा। कई महिलाओं के बलात्कार से बच्चे पैदा हुए थे जिन्हें उनके समुदायों ने "आईएस के बच्चे" के रूप में अस्वीकार कर दिया था। कुछ ने मुझे बताया कि आतंकी समूह ने उनके छोटे बच्चों का यौन शोषण किया था, जबकि अन्य को गर्भनिरोध दिया गया था ताकि वे गर्भवती न हों।







गुप्त यज़ीदी गुलाम

मार्च 2019 में अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना द्वारा पूर्वी सीरिया में बागौज पर फिर से कब्ज़ा करना सीरिया में IS की क्षेत्रीय हार का प्रतीक था। हज़ारों पुरुष चरमपंथियों को SDF द्वारा संचालित हिरासत केंद्रों में ले जाया गया, जहाँ वे अभी भी मुकदमे का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि मार्च 2019 में बागौज पर गठबंधन सेनाओं की विजय के बाद आईएस की क्षेत्रीय हार का प्रतीक बना, लेकिन आईएस परिवार और उनके यजीदी गुलाम अब भी दो विशाल शिविरों में रखे गए हैं। IS परिवार - और उनके गुप्त यज़ीदी गुलाम - अभी भी उत्तर-पूर्वी सीरिया में दो विशाल शिविरों में रखे गए हैं, जिन्हें अधिकारी "टिक-टिक करते टाइम बम" के रूप में वर्णित करते हैं। इस बीच, लगभग 3,000 यज़ीदी महिलाओं के अभी भी लापता होने का अनुमान है, माना जाता है कि उन्हें बंदी बनाकर रखा गया है।







IS लड़ाकों के सामने किया पेश

24 वर्षीय कोवन ने अपने बचावकर्ताओं को बताया कि जब उन्होंने सिंजर पर हमला किया तो IS ने उसे उसके परिवार के साथ बंदी बना लिया। वह सिर्फ़ 14 साल की थी, चार बहनों में सबसे बड़ी और उसका एक बड़ा भाई था। चरमपंथी समूह के ढहने के बाद उसे अल होल कैंप में ले जाया गया, जहाँ, उसका कहना है, IS परिवारों ने उसे यज़ीदी होने के कारण प्रताड़ित किया। पकड़े जाने के कुछ दिनों के भीतर, कोवन को IS लड़ाकों के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उसे खरीदा और फिर उसे बलात्कार और मारपीट के लिए घर ले गए। कई बार बेचे जाने के बाद, उसे मोसुल से लेकर रक्का और फिर बागौज तक आईएस के इलाके में ले जाया गया। उसे खरीदने वाला पहला आदमी उसकी उम्र से दोगुना था। उसे मासिक धर्म भी शुरू नहीं हुआ था।







जब वह अपने साथ हुए भयानक दुर्व्यवहार को याद करती है, तो उसकी आवाज़ में गुस्सा और दुख का मिश्रण होता है। जब उसने भागने की कोशिश की, तो वे उसे बालों से पकड़कर मार डाले गा । उसने कहा आगे कहा कि अगर मैंने उसकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं किया तो वह मुझे मार देता और अपने घर के पिछवाड़े में दफना देता। कोवन की आज़ादी कड़वी-मीठी है, और उसके आघात से उबरने में वर्षों लग सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने यजीदी उत्पीड़न को नरसंहार के रूप में मान्यता दी है, लेकिन कोवन और अन्य यजीदी पीड़ितों के लिए न्याय की प्रक्रिया अभी भी लंबित है।