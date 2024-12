मोबाइल यूजर्स के लिए खुशखबरी: TRAI ने टैरिफ में किया बड़ा बदलाव, ₹10 में शुरू होगी सुविधा!

नेशनल डेस्क: टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने टैरिफ नियमों में अहम बदलाव किए हैं, जिससे कॉलिंग और SMS का उपयोग करने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब सरकारी और निजी टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे खास टैरिफ प्लान उपलब्ध कराने होंगे जो केवल कॉलिंग और मैसेजिंग सेवाओं के लिए होंगे।

क्या हैं नए बदलाव?

TRAI ने निर्देश दिया है कि सभी टेलीकॉम कंपनियां कम से कम एक ऐसा टैरिफ वाउचर पेश करें, जो केवल वॉयस कॉल और SMS सेवाओं के लिए हो। इस प्लान की वैधता 365 दिनों तक हो सकती है। इसके अलावा, पहले स्पेशल रिचार्ज कूपन की अधिकतम वैधता 90 दिन तक सीमित थी, जिसे अब बढ़ाकर 365 दिन कर दिया गया है।

टेलीकॉम कंपनियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी राशि का रिचार्ज कूपन पेश कर सकती हैं, लेकिन 10 रुपये का न्यूनतम रिचार्ज वाउचर अनिवार्य होगा।

TRAI orders that within the next 30 days, telecom operators must introduce voice-only and SMS-only plans.



Finally, a big relief for Wi-Fi users.



