दिल्ली में अलग अंदाज में नजर आए अमेरिकी विदेश मंत्री, ऑटो की सवारी का उठाया आनंद (VIDEO)

नेशनल डेस्क: अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इन दिनों भारत में हैं। भारत दौरे पर उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में अमेरिका के विदेश मंत्री ऑटो की सवारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने खुद इन ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। ब्लिंकन ने शुक्रवार को क्वाड देशों की बैठक में हिस्सा लिया।

Who says official motorcades have to be boring? Watch @SecBlinken cruise in style with the longest-serving locally employed staff at the U.S. Embassy in New Delhi. Our famous #AutoGang 🛺 and their signature "autocade" followed close behind. What an entrance! pic.twitter.com/KbhZPybLy8 — U.S. Embassy India (@USAndIndia) March 3, 2023