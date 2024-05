Swati Maliwal Case: दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के PA बिभव कुमार को गिरफ्तार किया

नेशनल डेस्क: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को आम आदमी पार्टी (आप) सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस की एक टीम दोपहर में कुमार को पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री आवास से थाने ले गई। मालीवाल ने आरोप लगाया है कि 13 मई को जब वह मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर गई थीं तब कुमार ने उनके साथ मारपीट की।



मालीवाल ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि जब वह सोमवार को केजरीवाल के आवास पर गईं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के सचिव बिभव कुमार ने पैरों से उनकी छाती, पेट और श्रोणि क्षेत्र में मारने का आरोप लगाया। एफआईआर में कहा गया है, "मैं बिल्कुल सदमे में थी और बार-बार मदद के लिए चिल्ला रही थी। खुद को बचाने के लिए, मैंने उसे अपने पैरों से दूर धकेल दिया। उस समय, वह मुझ पर झपटा, बेरहमी से खींचा और जानबूझकर मेरी शर्ट ऊपर खींची।" विभव कुमार नहीं माने और अपने पैरों से मेरी छाती, पेट और श्रोणि क्षेत्र पर लात मारकर मुझ पर हमला किया।

Former PS of Delhi CM Arvind Kejriwal, Bibhav Kumar has been detained by Delhi Police in connection with the AAP MP Swati Maliwal assault case pic.twitter.com/RrukV9GYJ2 — ANI (@ANI) May 18, 2024